شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يحول تأخره بهدف إلى فوز على إف سي مصر 3-1 بالدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حول فريق بيراميدز تأخره بهدف أمام مضيفه إف سي مصر، إلى فوز ثمين بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الكلية الحربية بالقاهرة، ضمن منافسات الأسبوع الـ 15 من عمر الدوري الممتاز لكرة القدم.

Advertisements

تقدم إف سي مصر بهدف في الدقيقة 33 عبر لاعبه مصطفى سلطان، قبل أن يسجل بيراميدز هدفين متتاليين عن طريق نبيل عماد «دونجا» في الدقيقة 44، وإسلام عيسى في الدقيقة 75.

وشهدت المباراة حصول ثلاثة لاعبين من فريق إف سي مصر على البطاقة الحمراء، وهم أحمد يوسف في الدقيقة 67، وأحمد سعيد أوكا في الدقيقة 86، وإسلام صلاح في الدقيقة 88.

الفوز رفع رصيد بيراميدز إلى 26 نقطة في المركز الثالث بجدول الدوري، بينما توقف رصيد إف سي مصر عند 11 نقطة فقط في المركز الثامن عشر والأخير.