شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يطمئن على كافة الاستعدادات الخاصة بمباراة الأهلي والهلال السوداني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع السفير حسام عيسى سفير مصر بالسودان، للاطمئنان على سير كافة الإجراءات والاستعدادات الخاصة بالمباراة التي ستجرى بين النادي الأهلي ونادي الهلال السوداني، السبت المقبل، ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

وفي السياق ذاته، أوضح الموقع الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، أن أشرف صبحي تواصل مع نظيره السوداني، أمس الثلاثاء، والذي أكد مدى حرص الجانب السوداني على حسن استضافة النادي الأهلي المصري وجميع الأندية المصرية خلال تواجدها ببلدهم الشقيق السودان انطلاقا من عمق ومتانة العلاقات بين الدولتين والشعبين المصري والسوداني.

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وأجرى وزير الرياضة عدة اتصالات مع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، لمتابعة كافة الإجراءات الخاصة بتواجد بعثة الأهلي في السودان، كما استعرض الاتصال الأوضاع المتخذة من قبل الجانب السوداني بالتنسيق مع الخارجية المصرية وسفارة مصر بالسودان بشأن جميع المتطلبات والاحتياجات التي ستخرج بالمباراة بما يليق بالعلاقات الثنائية التاريخية بين مصر والسودان.

وأكد صبحي أن الجانب السوداني حريص على خروج المباراة في أبهى صورة لها بعيدا عن أي شكل من أشكال التعصب، وبصورة حضارية تؤكد مدى عمق العلاقات التاريخية التي تربط مصر والسودان على مستوى جميع المجالات، مشيرا إلى علاقات الإخوة والمحبة التي تربط الشعبين الشقيقين، وحسن الاستضافة والترحاب التي يلمسها المصريون عند زيارتهم للسودان.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أنه حريص على متابعة أحوال كافة البعثات الرياضية المصرية التي تشارك في منافسات خارجية، سواء أندية أو اتحادات، وفي مقدمة ذلك المنتخبات، مشيرا إلى أنه سيتابع بشكل مستمر بعثة النادي الأهلي لدى وصولها للسودان.

ومن المقرر أن تطير بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عصر غد الخميس إلى السودان، استعداداً لمواجهة الهلال المقرر لها السبت المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.