شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الثاني: ليفربول (2)-(0) ويستهام.. شامبرلين يسجل الثاني من صناعة صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، ضيفا على نظيره وستهام، في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد لندن، في الللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج» لمشاركة الريدز بكأس العالم للأندية. تشكيل ليفربول: حراسة المرمى: أليسون بيكر. الدفاع: روبيرتسون- فيرجيل فان دايك- جو جوميز- أرنولد. الوسط: فينالدوم- هندرسون- شامبرلين. الهجوم: فيرمينو- محمد صلاح- أوريجي. ويجلس على مقاعد البدلاء: أدريان- فابينيو- لوفرين- كيتا- مينامينو- جونز. Advertisements أبرز أحداث المباراة: د20: محاولات مستمرة من ليفربول من أجل فك شفرة دفاعات وستهام وتسجيل الهدف الأول د33: ضربة جزاء لفريق ليفربول بعد عرقلة أوريجي د35: جوووووووووول محمد صلاح يسجل من ضربة الجزاء د45: دقيقتان وقت بدل ضائع نهاية الشوط الأول الشوط الثاني د52: جووووووووووول شامبرلين يسجل الثاني من صناعة صلاح

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشوط الثاني: ليفربول (2)-(0) ويستهام.. شامبرلين يسجل الثاني من صناعة صلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.