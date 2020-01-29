شكرا لقرائتكم خبر عن «نقطة» دجلة تثير الغضب في «القلعة البيضاء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الاستياء والغضب داخل نادى الزمالك بعد المستوى الضعيف والنتيجة السلبية التى حققها الفريق الكروى الأول بعدما وقع فى فخ التعادل الإيجابى أمام وادى دجلة فى الدورى فى مباراة الجولة الخامسة عشرة التى جمعت بينهما، الثلاثاء، على أرض ملعب استاد القاهرة والتى على إثرها تمركز الفريق فى المركز الثالث برصيد 25 نقطة، بعدما فشل اللاعبون فى مواصلة انتصاراتهم المحلية بعد صحوتهم الأخيرة بالفوز على أسوان وطنطا والجونة.

وأبدى الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، استياءه من النتيجة وقام بانتقاد أداء اللاعبين عقب المباراة خلال جلسته معهم فى غرفة خلع الملابس قبل التوجه إلى فندق الإقامة ومنه إلى مطار القاهرة، وأبلغ المدير الفنى لاعبيه بعدم رضاه عن النتيجة وفقد نقطتين جديدتين فى الدورى.

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وأظهر كارتيرون العين الحمرا للاعبين خلال حديثه معهم وحذرهم من تسلل اليأس والإحباط إليهم بفقد الأمل فى المنافسة على درع الدورى هذا الموسم، مطالبا بضرورة التحلى بالإصرار والروح القتالية فى البطولة المحلية من أجل إنعاش آمال الفريق، وقال: علينا ألا ننظر لمباريات الدورى على أنها تحصيل حاصل وأن البطولة قد حسمت، مؤكدا أن الدورى مازال فى الملعب والعودة للمنافسة ستكون بأيدينا دون أن ننظر للمنافسين، مؤكداً أن هناك عددا كبيرا متبقيا من المباريات، وهناك دور كامل للدورى لم يلعب بعد، فلماذا نستسلم ونرضى بأمر واقع غير حقيقى؟

وأكد المدير الفنى أن الفريق افتقد للجماعية وأدائه المعهود أمام فريق جيد ومنظم مثل دجلة، وذلك بسبب المجهود الكبير الذى يبذله اللاعبون أمام مازيمبى فى مباراة الجولة الخامسة لدورى أبطال إفريقيا، وقال: تأكدت بالفعل أنه من الصعب على اللاعب المصرى التخلص من الإحباط واليأس فى وقت قصير، خصوصاً فى ظل ضغط المباريات وتلاحم المباريات محلياً وإفريقياً، وهو ما انعكس على مستوى اللاعبين فى مباراة دجلة، خصوصا أن تشكيل دجلة يعتبر هو نفس تشكيل مباراة مازيمبى باستثناء طارق حامد الذى غاب أمس الأول للإيقاف ولم ننجح فى تعويضه لأنه لاعب قتالى ودوره مهم للغاية تنظيميا وتكتيكيا فى جميع مباريات الفريق. وأضاف كارتيرون أن اليوم لم يكن يوم الفريق بالمرة، موضحاً أن تشكيل دجلة هو نفس تشكيل مباراة مازيمبى، ولكن هناك ضغطا كبيرا على مدار الموسم قد يتسبب فى تراجع النتائج.

أشار المدرب الفرنسى إلى أن غياب طارق حامد عن الفريق اليوم كان مؤثرا.. وكشف عن أنه تم قيد أحمد عيد ومحمود عبدالرحيم جنش فى القائمة الإفريقية وسيكونان إضافة للفريق.

فى شان آخر قرر أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة، تطبيق اللائحة على اللاعبين بتوقيع العقوبات والخصومات التى تقرها اللائحة بعد التعادل مع دجلة. فيما يخضع المستبعدون من رحلة أنجولا لبرنامج تدريبى يومى بمقر النادى تحت إشراف عمرو المطراوى، إخصائى التأهيل.