شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ: الأهلي في بلده الثاني ويلعب مباراة الهلال للفوز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مدير الكرة بالنادي الأهلي، سيد عبدالحفيظ، إن فريق الأهلي سيخوض مباراة «الهلال» السوداني المرتقبة، يوم السبت المقبل، من أجل الفوز، لافتا إلى أن الفريق حين يلعب في السودان، فهو في بلده الثاني.

ووصل سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، وسمير عدلي، المدير الإداري، إلى الخرطوم مساء اليوم الاربعاء؛ للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة باستقبال بعثة الفريق، الذي يخوض مساء السبت مباراة حاسمة في الجولة الأخيرة، لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا، أمام فريق الهلال السوداني.

وقال عبدالحفيظ، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط في الخرطوم، إن المباراة مهمة وقوية جدا، حيث إن المجموعة المتشابكة بين الأهلي والهلال والنجم، مؤكدا أن الأهلي أتى بفرصة وحيدة يأمل في تحقيقها، وهى فرصة الصعود من خلال نتيجة إيجابية في المباراة.

وأضاف: «الأهلي يخوض المباراة من أجل الفوز، بعدما استعد لها جيدا، وختم مبارياته مع النجم الساحلي، بشكي إيجابي منحنا الأولوية».

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وشدد سيد عبدالحفيظ على أن الأهلي يلعب في بلده الثاني، قائلا: «متأكدون من حسن الاستضافة مثل ما فعلنا مع أخوتنا من نادي الهلال في القاهرة، ولا شيء يقلقنا في السودان».

وبخصوص فرص انضمام رمضان صبحي إلى بعثة الفريق في السودان، قال عبدالحفيظ: «هذا احتيار فني يتحدد غدا، بعد أن خاض رمضان صبحي التمرين اليوم».

من جانبه، رحب محجوب عبدالقادر مسؤول العلاقات العامة في نادي «الهلال» بوفد المقدمة من النادي الأهلي، مشددا على أن الأهلي في بيته في السودان.

وقال عبدالقادر، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن بعض ما يتردد في وسائل التواصل الاجتماعي لا يمثل نادي الهلال، معربا عن استعداد وسعادة نادي «الهلال» الكبير باستقبال فريق كبير بحجم النادي الأهلي، كما يليق به.

وأضاف: «المباراة تجري بين أحباء وادي النيل، والترتيبات الأمنية والداخلية التي تخص نادي الهلال، تمت على أفضل ما يكون، بالتنسيق الكامل مع السفارة المصرية في الخرطوم».