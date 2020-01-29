شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمي لديربي مانشستر بنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، والنرويجي أولي جونار سولسكاير، مدرب نظيره مانشستر يونايتد، التشكيل الرسمي للمباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم، على ملعب الاتحاد، في الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي. وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي: حراسة المرمى: برافو. الدفاع: كانسيلو- أوتاميندي- دودريجو- والكر. الوسط: جندوجان- دي بروين- برناردو سيلفا. Advertisements الهجوم: ستيرلينج- أجويرو- محرز. فيما جاء تشكيل مانشستر يونايتد على النحو التالي: حراسة المرمى: دي خيا. الدفاع: لينديلوف- ماجواير- لوك شو. الوسط: بيساكا- فريد- ماتيتش- ويليامز. الهجوم: لينجارد- جرينوود- مارسيال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التشكيل الرسمي لديربي مانشستر بنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.