شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة الزمالك يهزم الأهلي «3- 1» في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز الفريق الأول للكرة الطائرة «رجال» بنادي الزمالك، على فريق الأهلي بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ضمن منافسات الدوري العام للكرة الطائرة.

وكان الأهلي قد فاز في الشوط الأول بنتيجة 25-21، فيما تمكن الزمالك من تحقيق الانتصار في الأشواط الثلاثة التالية بنتائج «25-19، 25-21، 25-16».

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى 26 نقطة في صدارة جدول الدوري، بينما توقف رصيد الأهلي عند 24 نقطة في المركز الثالث مؤقتا، إذ يتبقى له مباراة مؤجلة أمام طلائع الجيش.