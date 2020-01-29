شكرا لقرائتكم خبر

بخاري لـ"مكة": جدية النصر دفعتني لمغادرة الاتحاد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عمر أمانات - جدة

أنهت إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت إجراءات التوقيع الرسمي مع اللاعب أمين بخاري لمدة ثلاثة مواسم قابلة للتمديد لموسمين إضافيين، بعد مماطلة إدارة نادي الاتحاد في تجديد عقد اللاعب وعدم إبراز الاهتمام.

وكان بخاري أكد لـ «مكة» أنه «وضع الأولوية لنادي الاتحاد في المفاوضات من أجل تجديد عقده الاحترافي والبقاء في جدة مع أسرته وإكمال مسيرته التي بدأها في النادي عبر الفئات السنية، إلا أن إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت والمشرف على الفريق الأول عبدالرحمن الحلافي كان لديها الجدية الحاسمة لتحويل مساري الاحترافي للعاصمة مقابل عدم وجود اهتمام من الإدارة الاتحادية لإبقائي ضمن الفريق».