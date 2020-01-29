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أمير الرياض ونائبه يحتفيان ببطل آسيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

التقى أمير الرياض فيصل بن بندر، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بقصر الحكم أمس، رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهلال ولاعبي الفريق الكروي والأجهزة الفنية والإدارية والطبية، بمناسبة تحقيق الهلال بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم لعام 2019م.

وهنأ أمير الرياض ونائبه الهلاليين على تحقيق البطولة الآسيوية، وحثهم على مواصلة العمل بجد واجتهاد مع بقية الأندية الرياضية التي تجد الاهتمام والرعاية من القيادة الرشيدة.

وثمن رئيس الهلال فهد بن نافل اهتمام أمير الرياض ونائبه ومتابعتهما للأندية الرياضية في المنطقة، مؤكدا أن هذا الاهتمام يدفعهم نحو بذل المزيد من الجهد، لتحقيق المزيد من الإنجازات على الأصعدة كافة.