شكرا لقرائتكم خبر

الإيفواري العاطل يثير الاستياء في الاتحاد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سليمان الجابري - الدمام

أثار تعاقد إدارة نادي الاتحاد مع المهاجم الإيفواري ويلفيرد بوني (31 عاما)، العاطل عن اللعب منذ 9 أشهر، الاستغراب لدى أنصار النادي الذين أبدوا استياءهم الشديد من الصفقة، خاصة بعد التسريبات التي خرجت باقتراب النادي الغربي من إتمام صفقة المغربي أيوب الكعبي الذي طالب به مدرب الفريق الهولندي تين كات.

وتشير مصادر الصحيفة إلى أن تعطل صفقة الكعبي كان بسبب رفض اللاعب التوقيع قبل أن يحصل على تعويض مالي لمستحقاته المتبقية من ناديه الصيني هيبي شينا فورتشن والبالغة مليون ونصف دولار على الرغم من تحصل إدارة الاتحاد على موافقة خطية من النادي الصيني بالتنازل عن اللاعب مجانا إلا أن الكعبي رفض السفر لدبي للجلوس مع المفاوض الاتحادي قبل أن يستلم بقية مستحقاته من العقد المتبقي مع النادي الصيني.

Advertisements

وأبانت المصادر أن مدرب فريق الاتحاد الهولندي تين كات كان ملحا على إنهاء صفقة المهاجم المغربي أيوب الكعبي، وأنه كان رافضا في الوقت نفسه تعاقد النادي مع التونسي أنيس البدري كلاعب طرف في ظل وجود البرازيلي رومارينهو ووجود أكثر من عنصر محلي في الفريق في المركز نفسه.

على الصعيد نفسه وقع اختيار الاتحاديين على البرازيلي جوناس للرحيل وتسجيل الإيفواري بوني بديلا له في قائمة الأجانب السبعة بالفريق.

العاطل بوني في سطور: