الإيفواري العاطل يثير الاستياء في الاتحاد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سليمان الجابري - الدمام
أثار تعاقد إدارة نادي الاتحاد مع المهاجم الإيفواري ويلفيرد بوني (31 عاما)، العاطل عن اللعب منذ 9 أشهر، الاستغراب لدى أنصار النادي الذين أبدوا استياءهم الشديد من الصفقة، خاصة بعد التسريبات التي خرجت باقتراب النادي الغربي من إتمام صفقة المغربي أيوب الكعبي الذي طالب به مدرب الفريق الهولندي تين كات.
وتشير مصادر الصحيفة إلى أن تعطل صفقة الكعبي كان بسبب رفض اللاعب التوقيع قبل أن يحصل على تعويض مالي لمستحقاته المتبقية من ناديه الصيني هيبي شينا فورتشن والبالغة مليون ونصف دولار على الرغم من تحصل إدارة الاتحاد على موافقة خطية من النادي الصيني بالتنازل عن اللاعب مجانا إلا أن الكعبي رفض السفر لدبي للجلوس مع المفاوض الاتحادي قبل أن يستلم بقية مستحقاته من العقد المتبقي مع النادي الصيني.
وأبانت المصادر أن مدرب فريق الاتحاد الهولندي تين كات كان ملحا على إنهاء صفقة المهاجم المغربي أيوب الكعبي، وأنه كان رافضا في الوقت نفسه تعاقد النادي مع التونسي أنيس البدري كلاعب طرف في ظل وجود البرازيلي رومارينهو ووجود أكثر من عنصر محلي في الفريق في المركز نفسه.
على الصعيد نفسه وقع اختيار الاتحاديين على البرازيلي جوناس للرحيل وتسجيل الإيفواري بوني بديلا له في قائمة الأجانب السبعة بالفريق.
العاطل بوني في سطور:
- بدايته كانت عام 2006 - 2008 مع نادي إيسيا وازي الإيفواري.
- من 2008 إلى 2011 لعب لفريق سبارتا براغ التشيكي 73 مباراة وسجل 24 هدفا.
- من عام 2011 إلى 2013 لعب لفريق ڤيتيسي الهولندي 65 مباراة وسجل 46 هدفا.
- من عام 2013 إلى 2015 لعب لفريق سوانزي سيتي الويلزي 54 مباراة وسجل 26 هدفا.
- من عام 2015 إلى 2017 لعب لمانشستر سيتي الإنجليزي 36 مباراة وسجل 6 أهداف.
- من عام 2016 إلى 2017 أعاره مانشستر سيتي الإنجليزي لنادي ستوك سيتي الإنجليزي ولعب 10 مباريات وسجل هدفين.
- من عام 2017 إلى 2019 لعب لفريق سوانزي سيتي الويلزي بالدوري الإنجليزي 22 مباراة وسجل 3 أهداف.
- في عام 2019 ذهب بالإعارة للنادي العربي القطري ولعب 7 مباريات وسجل 5 أهداف.
- دولي مع منتخب ساحل العاج منذ عام 2010، ولعب 56 مباراة، وسجل 16 هدفا.
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