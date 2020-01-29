الوحدة يرفع شعار الثأر أمام الاتفاق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة
يرفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة شعار الثأر عندما يلتقي مضيفه الاتفاق على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن الجولة الـ16 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم، حيث خسر الفريق أمامه في الدور الأول بهدفين دون مقابل.
ويحتل الوحدة المركز الرابع برصيد 27 نقطة، ويسعى لمواصلة مزاحمة الأندية الكبيرة في المراكز الأولى، بفضل الطفرة الكبيرة في النتائج التي أحدثها المدرب الأورجوياني كارينيو، فيما يأمل الاتفاق تحسين وضعه، بعدما بقي في المركز الـ11 بـ 17 نقطة.
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