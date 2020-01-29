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مخالفات تقيل رئيس الأهلي وعاطل يزعج الاتحاديين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سليمان الجابري - الدمام

دق قرار الهيئة العامة للرياضة الصارم بإسقاط عضوية رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي أحمد الصائغ وعضو الجمعية العمومية محمد الجهني، ناقوس الخطر أمام إدارات الأندية المخالفة للوائح الهيئة باتخاذ النهج نفسه تجاه أي قضايا مماثلة في أي ناد من الأندية الرياضية الأخرى.

واستند قرار هيئة الرياضة بإسقاط عضوية رئيس الأهلي على المادة (88/2/و) من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية، فيما أرجع بيان الهيئة شطب عضوية الجهني وحرمانه من ممارسة الرياضة لمدة 3 سنوات إلى المادتين (88/2/و)، و(88/2/ ب) من اللائحة الأساسية.

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وكشفت مصادر خاصة لـ»مكة» أن إدارة الأهلي ارتكبت 3 مخالفات في عقود الرعاية وعقدي اللاعبين مصطفى بصاص والصربي دانييل أليكسيتش، ولم تعلن هيئة الرياضة عن نوع وحجم المخالفات التي دفعتها للقرار، مشيرة في الوقت نفسه إلى اكتمال التحقيق في هذا الشأن واستيفاء جميع الإجراءات والإفادات الخاصة بما رفع من قبل الجمعية العمومية للنادي الأهلي، وقالت «إنها تابعت كل ما من شأنه التأثير على النادي في الفترة الماضية، واتخذت جميع الإجراءات اللازمة لضمان استقرار النادي، مع التأكيد على أنه سيتم التعامل مع كل من يسعى للتحريض أو الإساءة أو العمل على عدم استقراره بإحالتهم للجهات المعنية، واتخاذ ذات النهج تجاه أي قضايا مماثلة في أي ناد من الأندية الرياضية الأخرى».

ويظهر اسم عضو الاتحاد السعودي السابق عبدالإله مؤمنة كأبرز الأسماء المرشحه لرئاسة النادي الأهلي في الفترة المقبلة، وكذلك الرئيس السابق ماجد النفيعي، بعدما فتحت هيئة الرياضة باب الترشح لعضوية النادي من أمس، ويستمر استقبال الأوراق حتى السبت المقبل.

وعلى الرغم من حالة عدم الاستقرار التي يعيشها النادي الأهلي منذ تولي إدارة الصائغ مهمة كرسي الرئاسة إلا أن الفريق ما زال ضمن دائرة المنافسة على بطول الدوري، واستطاع الوصول للدور نصف النهائي من كأس الملك، وبلغ أخيرا دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا 2020 بعد تخطيه عقبة الملحق الآسيوي.

من جهة ثانية أثار تعاقد إدارة الاتحاد مع المهاجم الإيفواري العاطل ويلفيرد بوني (31 عاما) استغراب واستياء جمهور العميد. وعبر الاتحاديون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم أمس من صفقة الإيفواري، خاصة بعد التسريبات التي خرجت باقتراب النادي الغربي من إتمام صفقة المغربي أيوب الكعبي الذي طالب به مدرب الفريق الهولندي تين كات .