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النصر يدافع عن صدارته أمام ضمك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبدالعزيز الأسمري - الرياض

يدافع النصر عن صدارته لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم عندما يلتقي مستضيفه ضمك على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في المحالة ضمن الجولة الـ16، في لقاء بين متصدر سلم الترتيب والقاع.

ويدخل النصر اللقاء بعد أن حقق فوزا مريحا على الاتفاق جعله في صدارة سلم الترتيب كبطل للشتاء، حيث حققت كتيبة فيتوريا 32 نقطة كأكثر فريق حقق الفوز (10 مرات)، ويعد الأقوى دفاعا، حيث ولجت مرماه 6 أهداف.

ويخوض ضمك مواجهة اليوم بعد أن تعادل سلبيا أمام الفتح في الجولة الماضية بقيادة مدربه نورالدين بن زكري. وتختلف الطموحات هذه المرة لضمك لا سيما أن المباراة تقام على أرضه وبين جماهيره، حيث يأمل في إيقاف مسلسل الخسائر العشر، كأكثر فريق تذوق طعم الخسارة، واستقبل 32 هدفا، ولم يحقق الفوز إلا مرتين. ويعد ضمك مباراة النصر فرصة للانتقام بعد أن أقصاه من كأس الملك في دور الـ16.