شكرا لقرائتكم صالح جمعة يتلقى عرضًا من نادى فاركو أحد أندية القسم الثاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قدم نادى فاركو أحد أندية دوري القسم الثاني،عرضاً للحصول على خدمات صالح جمعة لاعب الاهلي للانتقال له خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الحالي بعد قرار الجهاز الفني للقلعة الحمراء بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني بعدم الأبقاء على اللاعب في صفوف الفريق.

وتشهد الساعات القادمة حسم مصير صالح جمعة بعد الجلسات التى عقدها اللاعب مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، لحسم مصيره سواء بانتقاله لأحد الأندية الداخلية أو الخارجية على سبيل الإعارة، أو البقاء مع الفريق حتى نهاية الموسم.

ويواجه مسئولو الأهلى أزمة فى تسويق صالح جمعة، بعد قرار السويسرى رينيه فايلر ا بالاستغناء عنه لعدم حاجة الفريق لجهوده، حيث أعلن فايلر مؤخرًا عدم حاجته لجهوده، وتمنّى له التوفيق في مكان آخر، ورغم أن الأيام الماضية شهدت تداول أنباء حول تلقى صالح جمعة عروضًا من أندية محلية كثيرة، فى مقدمتها إنبى وسموحة والاتحاد السكندرى والإسماعيلى وغيرها، إلا أن النادى الأهلي لم يتلق عروضاً رسمية من هذه الأندية للحصول على خدمات اللاعب.

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ومع تراجع أكثر من ناد في الدوري الممتاز عن ضم صالح جمعة أبدى مسئولو نادي فاركو رغبتهم في ضم اللاعب في يناير المقبل لكن سيكون من الصعب موافقة صالح جمعة على هذا العرض.

وكان أمير توفيق، مدير التسويق بالنادي الأهلي، قد اعلن انتقال محمد عبد المنعم لاعب فريق الشباب لكرة القدم بالنادي، إلى صفوف سموحة على سبيل الإعارة لمدة سنة ونصف السنة، على أن يحق للأهلي استدعاءه في الانتقالات الصيفية المقبلة، وفقًا لرؤية الجهاز الفني وقام توفيق بإنهاء كل الإجراءات الخاصة بانتقال اللاعب وتوقيعه لنادي سموحة.