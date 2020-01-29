شكرا لقرائتكم طلعت يوسف يختار 20 لاعبا بالاتحاد السكندري للدخول فى معسكر مغلق قبل لقاء سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر طلعت يوسف المدير الفنى للفريق للكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى ، على اختيار 20 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق اليوم لمباراة سموحة غدا والمقرر لها ملعب المكس السابعة والنصف مساء .

واللاعبون هم فى حراسه المرمى : عماد السيد و محمود الزنفلى.

خط الدفاع : محمود رزق و محمد انور و اسلام جمال و السيد سالم و احمد حجى و اسامه العزب و محمود شعبان و صبرى رحيل.

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خط الوسط : أحمد نبيل مانجا و نور السيد و مروان عطيه و أحمد راشد و أحمد رفعت و أيمن غباشى.

خط الهجوم : رزاق سيسيه و اكوى و خالد قمر و انيس سالتو.

ويغيب عن اللقاء كل من هشام محمد و خالد الغندور للإصابة ومحمد جدو و يوسف حسن و عمر الميدانى لأسباب فنية.