شكرا لقرائتكم رسميا .. الجونة يتعاقد مع إسلام طارق حارس مرمى طنطا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مسئولو نادي الجونة التعاقد مع إسلام طارق حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا ، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لمدة موسمين ونصف الموسم، تبدأ من يناير الجاري، لحل الأزمة التي يعاني منها فريق الجونة في مركز حراسة المرمى، خاصة بعد تراجع مستوى محمود الغرباوي، الحارس الأساسي للفريق، وفضل مسئولو طنطا بيع إسلام طارق، خاصة أنه اللاعب عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

نجح فريق الجونة فى تحقيق فوزا ثمينا على المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جرت بينهما باستاد السويس ضمن فاعليات الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدورى الممتاز .

Advertisements

وتقدم فريق الجونة على المصرى البورسعيدى بالهدف الأول فى الدقيقة 69 عن طريق أحمد ياسر ريان ، وبعدها مباشرة وفى الدقيقة 71 يحتسب حكم المباراة ضربة جزاء للفريق البورسعيدى يتصدى لها سعيدو صنبورى ويحرزها بنجاح على يمين محمود الغرباوى حارس الجونة.

وفى الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع يحرز أكرم توفيق مدافع وسط الجونة الهدف الثانى لفريقه ، ليحصد أبناء البحر الأحمر ثلاث نقاط غالية ليرفع رصيده إلى 15 نقطة ويقفز للمركز الثانى عشر ، بينما تجمد رصيد المصرى عند 16 نقطة فى المركز الحادى عشر .

بينما حقق فريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس الفوز على نظيرة طنطا بثنائية نظيفة فى المباراة التى أنتهت منذ قليل بالجولة الـ 15 من عمر مسابقة الدوري العام والتي تجمعتهماعلى استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.