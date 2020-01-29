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شكرا لقرائتكم بعد مباراة اف سي مصر ضد بيراميدز.. تعرف على ترتيب الدوري المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل انتهت مباراة إف سي مصر ضد بيراميدز والتي جمعت بين الفريقين بإستاد الدفاع الجوي بفوز الأخير بنتيجة 2-1 ، ضمن مواجهات الأسبوع الـ 15 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.
ترتيب الدوري المصري بعد مباراة اف سي مصر ضد بيراميدز
وبتلك النتيجة يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 26 نقطة، بعد أن خاض 15 مباراة فاز في 7 مباريات وخسر في 3 مباريات وتعادل في 5 مباريات ونجح لاعبو بيراميدز في تسجيل 24 هدفاً بينما استقبلت شباكهم 17 هدف، بينما يقع فريق اف سي مصر في المركز الـأخير برصيد 11 نقطة.
ترتيب الدوري المصري بعد مباراة اف سي مصر ضد بيراميدز
ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة بعد أن حقق العلامة الكاملة في 12 مباراة لعبها المارد الأحمر، ويحتل فريق المقاولين العرب وصافة الدوري المصري برصيد 32 نقطة، بينما جاء بيراميدز في المركز الثالث برصيد 26 نقطة، والزمالك رابعاً برصيد 25 نقطة، والاتحاد السكندري في المركز الخامس برصيد 25 نقطة.
كما يحتل فريق الإنتاج الحربي المركز السادس برصيد 21 نقطة، وجاء انبي في المركز السابع برصيد 20 نقطة، وسموحة بالمركز الثامن برصيد 19 نقطة، وحرس الحدود تاسعاً برصيد 18 نقطة بفارق الأهداف عن الإسماعيلي صاحب المركز العاشر.
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