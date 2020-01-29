شكرا لقرائتكم الهلال ضد الأهلي.. اجتماع تنسيقي بحضور عدلي في الاتحاد السوداني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت وكالة الأنباء التونسية "سونا" عن عقد اجتماع تنسيقي بين الجهات المشاركة في تنظيم مباراة الهلال ضد الأهلي في الجولة الأخيرة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وعقدت اليوم اللجنة المحلية المنظمة لمباراة الهلال والأهلي اجتماعاً عند الساعة الثانية عشرة من بتوقيت السودان في الاتحاد السوداني وذلك من أجل وضع كل التدابير اللازمة لتنظيم المباراة، ويشارك في الاجتماع مسئولين من الاتحاد السوداني، ومنطقة الخرطوم لكرة القدم، ونادي الهلال، والجهات الأمنية هناك لترتيب الأمر.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الهلال السوداني السبت المقبل في الجولة الأخيرة والحاسمة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا والتي ستقام في السودان وسط أجواء حماسية من جناب جماهير الفريق المنافس هناك والتي تبحث عن بطاقة التأهل للدور التالي من المنافسات على حساب المارد الأحمر.

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ويتصدر النادي الأهلي ترتيب المجموعة الثانية من بطولة أفريقية للأندية الأبطال برصيد 10 نقاط ويحتاج لنقطة وحيدة لضمان التأهل أو نقاط المباراة بالكامل للحفاظ على صدارة المجموعة دون انتظار نتائج الفرق المنافسة خاصة النجم الساحلي التونسي.

وفاز النادي الأهلي ضد النجم الساحلي بهدف نظيف في المباراة الأخيرة التي جمعتهما بملعب استاد السلام بهدف نظيف سجله النيجيري جونيور أجايي ليمنح المارد الأحمر قبلة الحياة للوصول الى الأدوار الإقصائية.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الأهلي وعلى رأسها اللاعب التاريخي للنادي محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة وسط حالة معنوية مرتفعة بصفته متصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية.