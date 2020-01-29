شكرا لقرائتكم فوز رجال طائرة الزمالك 3/1 على الأهليفى الدوري العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ومن المقرر أن يقام لقاء الأهلى المؤجل أمام طلائع الجيش يوم 3 فبراير القادم ، حيث تم تأجيله لوفاة والد أشرف أبو الحسن نجم طلائع الجيش . Advertisements ويسعى فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى إلى مواصلة التربع على عرش المسابقة المحلية والاحتفاظ باللقب . و إنتهت منذ قليل مباراة القمة المؤجلة فى دورى السيدات بفوز الأهلى بنتيجة 3/1 على نفس الصالة .

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