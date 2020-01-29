شكرا لقرائتكم حامل اللقب يفلت بـ"الترجيحية".. وفياريال يصعد لربع النهائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل فالنسيا حملة الدفاع عن لقب بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، الذي أحرزه في الموسم الماضي، بعدما تأهل لدور الثمانية في البطولة، عقب فوزه 4 - 2 بركلات الترجيح على مضيفه كولتورال ديبورتيفا ليونيسا، الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية ب (الدرجة الثالثة) اليوم الأربعاء في دور الستة عشر للمسابقة.
وعجز فالنسيا، المنتشي بفوزه 2 - صفر على ضيفه برشلونة يوم السبت الماضي ببطولة الدوري الإسباني، عن هز شباك منافسه، الذي فجر مفاجأة مدوية بفوزه على أتلتيكو مدريد في دور الـ32، لينتهي الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي ويحتكما لركلات الترجيح التي ابتسمت لمصلحة الفريق الأندلسي.
وتأهل فياريال لدور الثمانية، بعدما فاز 2 - صفر على مضيفه رايو فايكانو، الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية.
وانتظر فياريال حتى الدقيقة 83 ليفتتح التسجيل عبر لاعبه فرناندو نينيو، قبل أن يضيف سانتي كازورلا الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 85.
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