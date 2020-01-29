مع تبقي 48 ساعة.. مرتضى منصور يعلن موعد القرار النهائي بشأن السوبر الإفريقي «الأسبوع المقبل».. وجماهير الزمالك تصرخ #قايمة_السوبر_فين ويتصدر تويتر

- شريف الجنيدي

أعلن رئيس نادي الزمالك، المستشار مرتضى منصور، اليوم الأربعاء، عن موقفه من خوض مباراة السوبر الإفريقي.

وقال مرتضى، في تصريحات نقلها موقع "زمالك توداي"، إنه سيعقد مؤتمراً صحفياً يوم الإثنين المقبل للإعلان عن موقف النادي النهائي بشأن مباراة السوبر الإفريقي.

وأضاف منصور أنه سيقوم بارسال مذكرة للاتحاد الأفريقي حول الموقف كاملاً.

ومن المقرر أن تقام مباراة السوبر الإفريقي، والتي ستجمع بين الزمالك بطل الكونفدرالية، والترجي التونسي، حامل لقب دوري الأبطال، في الـ 14 من فبراير القادم، وستحتضنها العاصمة القطرية الدوحة.

يشار إلى أن الزمالك يرفض حتى الآن خوض مباراة السوبر الإفريقي بسبب إقامتها في دولة قطر.

ومساء اليوم الأربعاء، دشنت جماهير الزمالك هاشتاج #قايمة_السوبر_فين، حيث تصدر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

واستغاثت جماهير الزمالك من خلال الهاشتاج جميع الجهات بالدولة للضغط على رئيس القلعة البيضاء مرتضى منصور، لسرعة إرسال قائمة الفريق الأبيض لمباراة السوبر الإفريقي، أمام الترجي التونسي.

ولم يتبق أمام الزمالك سوى 48 ساعة من أجل إرسال قائمة اللاعبين النهائية الخاصة بلقاء السوبر الإفريقي إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" لإعتمادها قبل مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجى التونسي، والمقرر له يوم 14 من شهر فبراير المقبل في الدوحة.

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وفي الـ 12 من يناير الجاري، أصدر نادي الزمالك بياناً رسمياً أعلن خلاله تمسكه بقراره برفض مواجهة الترجي في دولة قطر.

وقال الزمالك في بيانه: "يؤكد نادي الزمالك أن ما نشر حول أن إدارة القلعة البيضاء قررت خوض فريق الكرة الأول بالنادي مباراة السوبر الافريقي مع الترجي التونسي في قطر هو خبر كاذب شكلاً وموضوعًا، وذلك لأن قرار مجلس ادارة الزمالك كان عدم خوض المباراة علي أرض الخيانة التي تحرض علي قتل ابنائنا من ابطال الشرطة والقوات المسلحة"

وأكد الزمالك على أن ملف المباراة بالكامل تم عرضه على الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مرفق به تهديدات صريحة من مسئولين قطريين بالنية في قتل لاعبينا اذا توجهوا إلي قطر لخوض المباراة مع تهديدات صريحة بقتل رئيس النادي وأولاده وأحفاده.

من جانبه، رد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على بيان نادي الزمالك، حيث قال: "لم يصلنا أي خطاب رسمي من الزمالك بالاعتذار عن كأس السوبر."

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن مصدر لها بالكاف قوله: "لن نرد على بيانات أو تقارير اعلامية، وفي حالة وصول خطاب رسمي بالاعتذار ستجتمع لجنة المسابقات وتتخذ قرارها بشأن انسحاب بطل الكونفدرالية".

وكان من المقرر إقامة مباراة السوبر الإفريقي في أكتوبر الماضي، إلا أن أزمة نهائي دورى الأبطال بين الترجي والوداد المغربى تسببت في تأجيل المواجهة، قبل أن يعلن المكتب التنفيذي للكاف إقامة مباراة السوبر في قطر خلال الاجتماع الذي عقد فى منتصف نوفمبر الماضي بالقاهرة.

وذكرت وسائل إعلامية أنه في حالة عدم مشاركة الزمالك في السوبر الأفريقي، فسيكون عرضة لعقوبات قاسية من الاتحاد الأفريقى للعبة.

وتشير لائحة السوبر الأفريقى أنه فى حالة انسحاب بطل الكونفدرالية من المشاركة فأنه سيعاقب بالحرمان من المشاركة فى أى مسابقة ينظمها الكاف لمدة 3 نسخ متتالية، بجانب التعرض لأقصى عقوبة مالية من جانب الكاف.