شباب الأهلي يواصل انتصاراته وخسارة رابعة تواليا لحامل اللقب

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حافظ شباب الاهلي المتصدر على فارق النقاط الثماني الذي يفصله عن اقرب مطارديه بعد فوزه الخامس تواليا وكان على حساب على ضيفه حتا 1-صفر الاربعاء في ختام المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الاماراتي لكرة القدم التي شهدت خسارة رابعة على التوالي للشارقة حامل اللقب بسقوطه امام خورفكان الاخير 1-2.

في المباراة الاولى، عانى شباب الاهلي لتخطي عقبة حتا قبل الاخير بهدف وجيد سجله الارجنتيني فيدريكو كارتابيا في الدقيقة 30.

وكان حتا صاحب المركز الاخير برصيد 8 نقاط قريبا من التعادل في اكثر من فرصة ابرزها كرة البديل راشد سالم اثر انفراد تام والتي تصدى لها ماجد ناصر حارس شباب الاهلي ببراعة (80).

ورفع شباب الاهلي رصيده الى 35 نقطة من 11 فوزا وتعادلين وخسارة واحدة فقط بفارق 8 نقاط عن الجزيرة الذي صعد للمركز الثاني بديلا للشارقة بفوزه على الظفرة 1-صفر الثلاثاء في افتتاح المرحلة.

وفي المباراة الثانية، تعرض الشارقة لهزيمته الرابعة على التوالي بعد خسارته امام مضيفه خورفكان الرابع عشر الاخير بهدفين لفهد حديد (54) والبرازيلي انطونيو دا سيلفا (79) مقابل هدف للاوزبكستاني اوباتيك شوكوروف (12).

واصبح امر احتفاظ الشارقة الذي لم يعرف طعم الفوز في اخر خمس مباريات بلقبه صعبا للغاية بعدما تراجع للمركز الثالث برصيد 24 نقطة وبفارق 11 عن شباب الاهلي المتصدر.

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اما خورفكان الذي حقق فوزه الاول بعد 13 مباراة فقد احيا اماله بالبقاء بعدما رفع رصيده الى 7 نقاط وبفارق 3 عن صاحب المركز الثاني عشر.

واعترف الاماراتي عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة بصعوبة موقف فريقه، وقال بعد الخسارة "من الصعب المنافسة على اللقب بعد 4 هزائم، هدفنا الان ان نكون ضمن الفرق الاربعة الاولى في الترتيب".

وتابع العنبري "نمر بمرحلة صعبة نحتاج فيها للهدوء، وانا على يقين اننا سنتجاوزها ونعود اقوى".

وتقدم الوحدة للمركز السادس بفوزه على ضيفه الفجيرة بهدفين متأخرين لسيباستيان تيغالي (80) وخميس اسماعيل (85) مقابل هدف للبرازيلي جيفرسون دي اسيس (69).

ورفع الوحدة رصيده الى 23 نقطة، وبقي الفجيرة في المركز الثاني عشر وله 10 نقاط.