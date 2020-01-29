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مانشستر يونايتد يتوصل لاتفاق من أجل التعاقد مع فرنانديش

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اسماء السيد - أعلن مانشستر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم الأربعاء توصله الى اتفاق بقيمة 80 مليون يورو للتعاقد مع قائد ولاعب وسط سبورتينغ البرتغالي الدولي برونو فرنانديش.

وقال الفريق الإنكليزي في بيان "يسعد مانشستر يونايتد الإعلان عن توصله إلى اتفاق مع نادي سبورتينغ البرتغالي بخصوص صفقة برونو فرنانديش. اتمام الصفقة يتوقف على الفحص الطبي والاتفاق على الشروط الشخصية".

وارتبط اسم فرنانديش (25 عاما) بالانضمام الى صفوف "الشياطين الحمر" منذ أشهر عدة بيد أن مانشستر يونايتد لم يوافق في السابق على طلبات النادي البرتغالي.

وأكد سبورتينغ أن قيمة الصفقة هي 55 مليون يورو، يضاف اليها 25 مليونا استنادا الى عدد المباريات التي سيلعبها فرنانديش والتأهل من عدمه إلى مسابقة وعروض اللاعب.

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وكام مانشستر يونايتد في أمس الحاجة إلى تعزيز خط الوسط لتعويض غياب الفرنسي بول بوغبا والاسكتلندي سكوت ماكتوميناي بداعي الاصابة.

وسجل لاعب الوسط المهاجم 15 هدفا في 28 مباراة هذا الموسم، و63 هدفا في 137 مباراة خاضها مع الفريق، كما لعب 19 مباراة دولية مع منتخب البرتغال وسجل هدفين، وتوج معه بلقب دوري الأمم في حزيران/يونيو الماضي.

بدأ مسيرته في اكاديمية بوافيستا في مدينة بورتو قبل ان ينتقل الى الدوري الايطالي حيث لعب في صفوف اودينيزي وسمبدوريا قبل ان يعود الى بلاده عام 2017.

ومن المتوقع أن يحضر فرنانديش مباراة مانشستر يونايتد هذا المساء أمام ضيفه وجاره مانشستر سيتي بملعب الاتحاد في إياب نصف نهائي كأس الرابطة.

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