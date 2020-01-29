الرفاع يكمل عقد نصف نهائي كأس ملك البحرين

اسماء السيد - أكمل الرفاع عقد الفرق المتأهلة إلى الدور نصف النهائي لمسابقة كأس ملك البحرين في كرة القدم بحجزه البطاقة الأخيرة الاربعاء إثر تغلبه على الرفاع الشرقي 5-4 بركلات الترجيح (الوقت الأصلي 1-1) على استاد مدينة خليفة الرياضية في مدينة عيسى في ختام إياب ربع نهائي النسختة الثالثة والأربعين.
وكان الرفاع الشرقي البادئ بالتسجيل مستغلا خطأ المدافع رضا سيد عيسى بتسجيله في مرمى فريقه (38)، وأدرك الرفاع التعادل بالطريقة ذاتها بعدما سجل مدافع الرفاع الشرقي ليث هاشم بالخطأ في مرمى فريقه (74).
واحتكم الفريقان الى ركلات الترجيح التي ابتسمت للرفاع.
وكان الفريقان تعادلا 2-2 ذهابا.
وفي نصف النهائي يلتقي الرفاع مع الحد، والمنامة مع المحرق.
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