أسفرت نتائج مباريات الأسبوع الخامس عشر من الدوري العام المصري لكرة القدم موسم 2020 عن العديد من المفاجآت حيث تعادل الزمالك بصعوبة مع وادي دجلة، وفاز أسوان على حرس الحدود بالمكس، وحقق الجونة الفوز على المصري البورسعيدي فى الوقت القاتل، وبينما تأجلت مباراة الأهلي مع إنبي بسبب مباراة الأهلي والهلال السوداني فى دوري أبطال أفريقيا، ونستعرض فى التقرير التالي نتائج مباريات الأسبوع الخامس عشر وجدول ترتيب الدوري المصري.

نتائج مباريات الأسبوع الخامس عشر

فوز المقاولون العرب على طنطا 2 – صفر

فوز أسوان على حرس الحدود 2- 1

تعادل مصر للمقاصة مع طلائع الجيش 1 – 1

تعادل وادي دجلة مع الزمالك 1 -1

فوز الجونة على المصري 2 – 1

فوز بيراميدز على نادي مصر 2- 1

الإسماعيلي مع الإنتاج الحربي تقام يوم الخميس 30 يناير فى الخامسة مساءً.

مباراة الاتحاد السكندري مع سموحة تقام يوم الخميس 30 يناير فى السابعة والنصف مساءً.

جدول ترتيب الدوري المصري

الأهلي يتصدر ترتيب الدوري المصري منفرداً برصيد 36 نقطة من 12 مباراة، يليه المقاولون العرب برصيد 32 نقطة من 15 مباراة، ثم بيراميدز فى المركز الثالث برصيد 16 نقطة، يليه الزمالك فى المركز الرابع برصيد 25 نقطة من 13 مباراة، يليه الاتحاد السكندري الخامس برصيد 25 نقطة من 14 مباراة، يليه الإنتاج الحربي فى المركز السادس برصيد 21 نقطة من 14 مباراة

ويحتل إنبي المركز السابع برصيد 20 نقطة، يليه سموحة الثامن برصيد 19 نقطة، ثم كل من حرس الحدود، والإسماعيلي برصيد 18 نقطة لكل منهما، يليهم المصري 16 نقطة، ثم الجونة 15 نقطة، يليه وادى دجلة 14 نقطة، ثم طنطا 13 نقطة، يليه مصر للمقاصة وطلائع الجيش، وأسوان برصيد 12 نقطة لكل منهم، ثم أف سي مصر برصيد 11 نقطة فى المركز الأخير.