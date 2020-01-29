شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بيراميدز: كل مباراة نفقد لاعبين.. وغياب السعيد "أزمة" أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، أن فريقه استحق الفوز على نادي مصر بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري، حيث أحرز مصطفى سلطان هدف التقدم لنادى مصر فى الدقيقة 33 من عمر المباراة، ثم أحرز نبيل دونجا هدف التعادل لبيراميدز فى الدقيقة 44، قبل أن يحرز إسلام عيسى هدف الفوز فى الدقيقة 75.

أوضح تشاتشيتش فى تصريحاته عقب المباراة، أن فريقه يعانى من كثرة الغيابات وفقدان لاعبين فى كل مباراة، قائلاً: "محمد حمدى غاب عن مواجهة اليوم بسبب الإيقاف، وعبد الله السعيد سيغيب عن المباراة المقبلة أمام الأهلي بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة".

وعن غياب عبد الله السعيد أمام الأهلي، أكد المدير الفنى أن اللاعب يعد من أبرز الأعمدة الأساسية فى الفريق وغيابه سيؤثر على الأداء، لافتًا إلى إنه سيضع كافة السيناريوهات لتعويض غيابه أمام المارد الأحمر.

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شهدت مباراة بيراميدز ونادى مصر اشهار الحكم طارق مجدى 8 بطاقات صفراء، و3 بطاقات حمراء لأحمد يوسف وأحمد سعيد أوكا وإسلام صالح لاعبى نادى مصر، وتعد البطاقة الصفراء التى حصل عليها عبد الله السعيد قائد بيراميدز هى الثالثة له بعد أن حصل على واحدة أمام الجونة والمصرى ليتم ايقافه فى المباراة المقبلة أمام الأهلى المقرر لها يوم الخميس 6 فبراير.

بهذا الفوز يخطف فريق بيراميدز المركز الثالث من نادى الزمالك الذى أصبح فى المركز الرابع حاليًا برصيد 25 نقطة، وأرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 26 بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى 7 لقاءات وتعادل فى 5 وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 24 هدفاً وتلقت شباكهم 17 هدفا، فيما تجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 11 فى المركز الأخير بجدول الدورى، بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 8 مواجهات، وسجل لاعبوه 11 أهداف وتلقت شباكه 22 هدفاً.