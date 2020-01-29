شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف خطة الأهلى للتخلص من صالح جمعة خلال الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب إعارة الثنائي صالح جمعة وحسين السيد إلى نادي طلائع الجيش، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك للاستفادة من حالة التفاهم بين إدارتى الناديين خلال الفترة الحالية في محاولة لإبعادهما عن القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

وفشل النادي الأهلي في تسويق صالح جمعه في أي من الأندية الحالية ما دفع البعض لترجيح كفة بقاء اللاعب في صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي وهو الأمر الذي تسابق فيه إدارة محمود الخطيب الزمن لانتقال الثنائي على سبيل الإعارة لفريق طلائع الجيش بحثاً عن مشاركتهما في المباريات خلال النصف الثاني من مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز لمنحهم فرصة حقيقية لنهاية الموسم حتى يتم الحكم سواء بالعودة لصفوف الفريق أو الرحيل نهائياً في فترة الانتقالات الصيفية.

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ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الهلال السوداني السبت المقبل في الجولة الأخيرة والحاسمة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا والتي ستقام في السودان وسط أجواء حماسية من جناب جماهير الفريق المنافس هناك والتي تبحث عن بطاقة التأهل للدور التالي من المنافسات على حساب المارد الأحمر.

ويتصدر النادي الأهلي ترتيب المجموعة الثانية من بطولة أفريقية للأندية الأبطال برصيد 10 نقاط ويحتاج لنقطة وحيدة لضمان التأهل أو نقاط المباراة بالكامل للحفاظ على صدارة المجموعة دون انتظار نتائج الفرق المنافسة خاصة النجم الساحلي التونسي.

وفاز النادي الأهلي ضد النجم الساحلي بهدف نظيف في المباراة الأخيرة التي جمعتهما بملعب استاد السلام بهدف نظيف سجله النيجيري جونيور أجايي ليمنح المارد الأحمر قبلة الحياة للوصول الى الأدوار الإقصائية.