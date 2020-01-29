نتائج مباريات الدوري المصري اليوم الاربعاء 29 / 1 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأربعاء الموافق 29\1\ 2020 مباراتان ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري العام المصرى حيث التقي المصري البورسعيدى مع نظيره الجونة بينما واجه بيراميدز فريق إف سي مصر.
فيديو.. بيراميدز يفوز على نادي مصر 2 / 1 ويخطف المركز الثالث من الزمالك
نجح فريق بيراميدز فى تحويل تأخره بهدف نظيف أمام نادي مصر ، للفوز بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري، حيث أحرز مصطفى سلطان هدف التقدم لنادى مصر فى الدقيقة 33 من عمر المباراة، ثم أحرز نبيل دونجا هدف التعادل لبيراميدز فى الدقيقة 44، قبل أن يحرز إسلام عيسى هدف الفوز فى الدقيقة 75.
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