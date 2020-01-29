شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. جروس "الأصيل" يوقف تامر عاشور عن "عزف البيانو" بسبب الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى المطرب تامر عاشور، مع السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى السابق للزمالك وأهلى جدة الحالى، حيث حرص المدرب السويسرى على الاستماع له أثناء عزفه على البيانو، حيث يتواجد تامر عاشور فى جدة، خلال الفترة الجارية، بعدما أحيا مؤخرًا مجموعة من الحفلات الغنائية فى المملكة العربية السعودية، بليالى المحروسة ضمن فعاليات موسم الرياض والذى تنظمه الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركى آل الشيخ.

ونشر تامر عاشور، فيديو خاص له وهو يعزف على البيانو عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، وهو يُردد كلمات أهلى أهلى فى تواجد جروس، ليقوم الأخير بإيقافه بطريقة كوميدية، وعلق عاشور على الفيديو قائلاً: " مستر "جروس" فاكرني هلعب بيانو وهسكت لكن مسكتش .. اهلي- اهلي".

وتولى السويسرى كريستيان جروس، القيادة الفنية للزمالك، موسم 2018 – 2019، وتوج مع الفريق بلقب الكونفدرالية الإفريقية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، قبل أن يرحل عن قيادة الفريق عقب نهاية عقده بنهاية شهر مايو 2019، ليتولى بعدها قيادة فريق أهلى جدة السعودى.

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نجح جروس فى قيادة أهلى جدة السعودى للتأهل إلى دور المجموعات ببطولة دورى أبطال آسيا، بعدما فاز بالأمس على فريق استقلال دوشنبه، بهدف دون رد، حيث أبدى المدرب السويسرى سعادته بفوز فريقه مبديًا سعادته بعدم استقبال شباك فريقه أى أهداف منذ شهرين.