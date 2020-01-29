شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يضم 20 لاعبا استعدادا لديربى الإسكندرية أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استقر طلعت يوسف المدير الفنى للفريق للكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى ، على اختيار 20 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق اليوم لمباراة سموحة غدا والمقرر اقامتها على ملعب المكس بتمام الساعة السابعة والنصف مساء واللاعبون هم :

حراسة المرمى : عماد السيد و محمود الزنفلى.

خط الدفاع : محمود رزق و محمد انور و اسلام جمال و السيد سالم و احمد حجى و اسامه العزب و محمود شعبان و صبرى رحيل.

خط الوسط : أحمد نبيل مانجا و نور السيد و مروان عطيه و أحمد راشد و أحمد رفعت و أيمن غباشى.

خط الهجوم : رزاق سيسيه و اكوى و خالد قمر و انيس سالتو.

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ويغيب عن اللقاء كل من هشام محمد و خالد الغندور للإصابة ومحمد جدو و يوسف حسن و عمر الميدانى لأسباب فنية.