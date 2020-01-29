الاتحاد السكندرى يضم 20 لاعبا استعدادا لديربى الإسكندرية أمام سموحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
حراسة المرمى : عماد السيد و محمود الزنفلى.
خط الدفاع : محمود رزق و محمد انور و اسلام جمال و السيد سالم و احمد حجى و اسامه العزب و محمود شعبان و صبرى رحيل.
خط الوسط : أحمد نبيل مانجا و نور السيد و مروان عطيه و أحمد راشد و أحمد رفعت و أيمن غباشى.
خط الهجوم : رزاق سيسيه و اكوى و خالد قمر و انيس سالتو.
ويغيب عن اللقاء كل من هشام محمد و خالد الغندور للإصابة ومحمد جدو و يوسف حسن و عمر الميدانى لأسباب فنية.
كان مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، نجح فى إتمام التعاقد مع المدافع الدولى السورى عمرو الميدانى، والذى سبق له تمثيل أندية بيراميدز والكويت الكويتى، وذلك فى إطار حرص مجلس إدارة النادى على تدعيم فريق الكرة بعناصر مميزة وخاصة فى مركز قلب الدفاع.
ووقع اللاعب على عقد انضمامه لصفوف زعيم الثغر بعقد يمتد لموسم ونصف اعتباراً من فترة الانتقالات الشتوية الحالية 2020 بحضور محمد مصيلحى رئيس النادى وطلعت يوسف المدير الفنى واللواء عبد الجليل إمام مدير الكرة وإيهاب جابر مدير شئون اللاعبين.
وأشاد الجهاز الفنى بقيادة طلعت يوسف المدير الفني لفريق الكرة بقدرات "الميدانى" الفنية والبدنية لخبرته الكبيرة بهذا المركز، وامتلاكه لمقومات بدنية كبيرة وتميزه فى ألعاب الهواء ما جعله إضافة حقيقية ومميزة لخط دفاع زعيم الثغر خلال المرحلة المقبلة.
وبدأ الميداني رحلته مع كرة القدم ضمن صفوف الوحدة السوري في الموسم 2011 ، و خاض تجربته الأولى خارج سوريا في الموسم 2014-2015 ضمن صفوف المينا العراقي، وعاد بعدها إلى فريقه السابق الوحدة
وتدرج الميدانى فى منتخبات سوريا للناشئين والشباب والأولمبى وخاض 60 مباراة رسمية مع المنتخب السورى الأول.
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