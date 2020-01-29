شكرا لقرائتكم خبر عن الزميلان محمد عراقي وياسمين يحيى يحصدان جائزة التفوق من رابطة النقاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصد الزميلين محمد عراقي وياسمين يحيى جائزة التفوق الصحفي المقدمة من رابطة النقاد الرياضيين، حيث انتهت اللجنة المشكلة برئاسة صبحي عبدالسلام نائب رئيس المكتب من رصد النتائج، وضمت لجنة الجائزة عدداً من الأستاذة الكبار الذين قاموا باختيار الأعمال الفائزة، وهم جمال هليل وكمال عبدالخالق وانور عبد ربه وخالد كامل وسامي عبدالفتاح وكمال عامر وسعيد عبد السلام وعثمان سالم وجمال الزهيري.

وفاز محمد عراقي بجائزة الحوار الصحفي عن سلسلة حوارات الكرة في ملعبك، وهي التي تم نشرها في الخليج 365 على مدار 30 يوما خلال شهر رمضان الماضي، وتناولت الجانب الاجتماعي في حياة النجوم، وشهدت السلسلة تواجد العديد من نجوم الرياضة أبرزهم خالد مرتجي، علي معلول، حسام البدري، علي ماهر عماد متعب، عبد الله السعيد حازم أمام ، حسام البدري، شريف اكرامي، صلاح محسن، أمير توفيق، هيثم عرابي، شريف اكرامي، أحمد حسن، اسلام الشاطر، محمد شريف، صلاح محسن، محمد ناجي جدو، أحمد الشيخ وعمر جابر وغيرهم.

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وحصدت الزميلة ياسمين يحيى الجائزة عن حوارها مع نجوي غراب أكبر سباحة، والتي تبلغ من العمر 76 وتشارك في بطولات دولية، وسيتم توزيع الجوائز على الزملاء الفائزين خلال حفل الافضل الذي تنظمه رابطة النقاط الرياضيين يوم الاثنين المقبل بمدينة الشيخ زايد.