شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد: إسبانيا ترغب فى مواجهة الفراعنة بعد فوزهم ببطولة إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال هشام نصر، عضو اللجنة الأولمبية، رئيس اتحاد كرة اليد، إن هناك اهتمام كبير بمنتخب مصر لكرة اليد، وتم وضع خطتين، خطة قصيرة الأجل وأخرى طويلة، موضحا أن الخطة القصيرة تتمثل في الفوز بالبطولة الأفريقية في تونس وبالفعل تم حصدها، وتأهل المنتخب رسميا إلى أولمبياد طوكيو2020، مشيراً إلى أنه تم استقدام مدربين أجانب، وغدا سيعقد اجتماع مع مدرب المنتخب لاستكمال الخطة الموضوعة، كما سيتم تنظيم بطولة فى شهر أكتوبر للاستعداد لكأس العالم لكرة اليد وعمل معسكرات فى أوروبا.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية عبد الرحمن ببرنامج "الحقيقة"، الذى يذاع على قناة cbc extra، أن منتخب أسبانيا، بطل أوروبا في كرة اليد، أرسل إيميل رسمي يطلب فيه مواجهة المنتخب المصري، لافتا إلى أن منتخب الفراعنة أصبح من الفرق الممتازة التى يتمنى أي فريق أن يواجهها.

وأوضح "نصر"، أن هناك إشادات كبيرة في حق المنتخب المصري، جاءت من تونس، البلد التى واجهها الفراعنة فى نهائى كأس أفريقيا على أرضها، حيث أشادوا بالروح التى يتميز بها المنتخب الوطنى وبأخلاق اللاعبين، مؤكدا أن هناك إخلاص كبير من اللاعبين لوطنهم، ويريدون أن يقدموا كل ما لديهم من أجله، متوقعا أن يصل المنتخب المصري بعيدا في أولمبياد طوكيو 2020.

وتأهل منتخب اليد إلى النهائى بالفوز على الجزائر بنتيجة 30 / 27 فى نصف النهائى، فيما تأهل المنتخب التونسي بالفوز على أنجولا بنتيجة 39 / 23 فى نفس الدور.

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وشهد دور ربع النهائي فوز منتخب مصر لكرة اليد على الجابون بنتيجة 36 / 17، قبل أن يهزم أنجولا بنتيجة 33 / 26 في ثاني لقاءاته للتأهل إلى نصف النهائى كأول المجموعة لمواجهة الجزائر.

ونجح منتخب مصر فى تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على كل من غينيا 39 /22 ثم كينيا 44/19 وأخيرًا الكونغو الديمقراطية بنتيجة 28 /19، وشهدت لقاءات البطولة حصول اللاعب وسام نوار على لقب رجل المباراة أمام غينيا، بينما حصل محسن رمضان اللاعب الواعد على لقب الأفضل فى مباراة كينيا، فيما حصل محمد ممدوح هاشم على لقب أفضل لاعب فى لقاء مصر والجابون بدور ربع النهائى قبل أن يحصل أحمد الأحمر على لقب الأفضل أمام الجزائر فى نصف النهائى.

وأقيمت المنافسة بنفس نظام كأس العالم للكبار التى أقيمت العام الماضى فى الدنمارك وألمانيا بتأهل 8 فرق من الدور الأول إلى ربع النهائى بنقاط المواجهات المباشرة مقسمين إلى مجموعتين قلب التأهل إلى نصف النهائى مرورا بالنهائى. ويرصد ”الخليج 365” لقطات لنجم المنتخب محمد سند فى الصور التالية: