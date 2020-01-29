شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 29 / 1 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 29 / 1 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، موقف الزمالك من السوبر الإفريقى.. الأبيض لم يُرسل قائمته

موقف الزمالك من السوبر الإفريقى.. الأبيض لم يُرسل قائمته والحسم خلال ساعات

عبد الله السعيد يغيب عن بيراميدز أمام الأهلى للإيقاف

فيديو.. بيراميدز يفوز على نادي مصر 2 / 1 ويخطف المركز الثالث من الزمالك

الجونة يهزم المصرى البورسعيدى 2 - 1 فى الوقت القاتل

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