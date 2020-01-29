حصاد الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 29 / 1 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 29 / 1 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، موقف الزمالك من السوبر الإفريقى.. الأبيض لم يُرسل قائمته
موقف الزمالك من السوبر الإفريقى.. الأبيض لم يُرسل قائمته والحسم خلال ساعات
فيديو.. بيراميدز يفوز على نادي مصر 2 / 1 ويخطف المركز الثالث من الزمالك
الجونة يهزم المصرى البورسعيدى 2 - 1 فى الوقت القاتل
غرفة عمليات بين وزير الرياضة والأهلي والسفير المصري لتأمين البعثة في السودان
منتخب الصالات يكتسح غينيا 9 / 0 فى افتتاح مشواره بأمم أفريقيا
سوبر كورة.. الزمالك يستقر على تعيين فاروق جعفر رئيسا للجنة الكرة
المقاصة يستقر على تعيين أمونيكى مديرا فنيا لمدة موسم ونصف
الزمالك يهزم الأهلى 3 / 1 فى قمة دورى رجال الطائرة
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