شكرا لقرائتكم خبر عن "ع القايمة دور".. سوبر كورة يكشف سر تأجيل الزمالك استعادة عمر جابر للصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ مسئولو التعاقدات بنادى الزمالك، مبكرا، التحضير لموسم الانتقالات الصيفية، وتحديد أولويات الفريق من المراكز التى باتت بحاجة إلى تدعيم، وأهمها على الإطلاق الجبهة اليمنى، التى تأثرت بعض الشيء بعد هروب التونسى حمدى النقاز.

وعلم سوبر كورة أن مسئولى الزمالك فتحوا منذ فترة خط الاتصال المباشر مع عمر جابر، كابتن الفريق الأبيض السابق، ولاعب بيراميدز الحالى، لتتسارع المفاوضات المباشرة بين الطرفين فى الساعات الأخيرة، بعد مرونة اللاعب فى التفاوض، وترحيبه الشديد بالعودة إلى بيته.

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يذكر أن الزمالك يستعد فى الفترة الحالية لخوض مباراته أمام أول أغسطس الأنجولى المقرر إقامتها فى الثالثة من عصر يوم السبت المقبل، فى إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا والتى ستقام بأنجولا، وذلك بعدما ضمن الأبيض التأهل إلى دور الثمانية ببطولة دورى أبطال إفريقيا، بعد تعادل أول أغسطس الانجولى مع زيسكو يونايتد الزامبى، بهدف لمثله، فى إطار منافسات الجولة الخامسة، فيما تعادل الأبيض فى الجولة ذاتها مع مازيمبى الكونغولى سلبيًا، ليحتل مازيمبى الكونغولى صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة، فيما يأتى الزمالك فى المركز الثانى برصيد 8 نقاط، وزيسكو يونايتد فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وأخيرا أول أغسطس الانجولى فى المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط.