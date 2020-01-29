شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. بيراميدز يفوز على نادي مصر 2 / 1 ويخطف المركز الثالث من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق بيراميدز فى تحويل تأخره بهدف نظيف أمام نادي مصر ، للفوز بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري، حيث أحرز مصطفى سلطان هدف التقدم لنادى مصر فى الدقيقة 33 من عمر المباراة، ثم أحرز نبيل دونجا هدف التعادل لبيراميدز فى الدقيقة 44، قبل أن يحرز إسلام عيسى هدف الفوز فى الدقيقة 75.

شهدت المباراة اشهار الحكم لـ 8 بطاقات صفراء، و3 بطاقات حمراء لأحمد يوسف وأحمد سعيد أوكا وإسلام صالح لاعبى نادى مصر، وتعد البطاقة الصفراء التى حصل عليها عبد الله السعيد قائد بيراميدز هى الثالثة له بعد أن حصل على واحدة أمام الجونة والمصرى ليتم ايقافه فى المباراة المقبلة أمام الأهلى المقرر لها يوم الخميس 6 فبراير.

بهذا الفوز يخطف فريق بيراميدز المركز الثالث من نادى الزمالك الذى أصبح فى المركز الرابع حاليًا برصيد 25 نقطة، وأرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 26 بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى 7 لقاءات وتعادل فى 5 وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 24 هدفاً وتلقت شباكهم 17 هدفا، فيما تجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 11 فى المركز الأخير بجدول الدورى، بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 8 مواجهات، وسجل لاعبوه 11 أهداف وتلقت شباكه 22 هدفاً.

بيراميدز خاض المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - طارق طه - علي جبر - رجب بكار

خط الوسط: عمر جابر - نبيل عماد دونجا - محمود حمادة - عبد الله السعيد

خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس

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ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد الشناوي - أحمد توفيق - إبراهيم حسن - إسلام عيسى - عمر العيوني - حسام غانم - إبراهيم عادل

وخاض نادى مصر المباراة بتشكيل مكون من..

وليد توفيق فى حراسة المرمى

فى الدفاع: شريف أشرف – أحمد أوكا – أحمد جودة – علاء عطا

فى السوط: مصطفى سلطان – اسلام صالح – مؤمن إبراهيم – أحمد يوسف

فى الهجوم: ويليس الفيس – محمد نصر