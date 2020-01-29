شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم الأهلى 3 / 1 فى قمة دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ومن المقرر أن يقام لقاء الأهلى المؤجل أمام طلائع الجيش يوم 3 فبراير القادم ، حيث تم تأجيله لوفاة والد أشرف أبو الحسن نجم طلائع الجيش .

ويسعى فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى إلى مواصلة التربع على عرش المسابقة المحلية والاحتفاظ باللقب .

و إنتهت منذ قليل مباراة القمة المؤجلة فى دورى السيدات بفوز الأهلى بنتيجة 3/1 على نفس الصالة .

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وكانت لجنة المسابقات باتحاد الطائرة قد قررت مؤخرا تأجيل لقاء الأهلى والزمالك فى دورى السيدات بختام الدور الأول، والذى كان مقررا إقامته فى السادسة مساء السبت الماضى بصالة أكاديمية الشرطة بالعباسية بدون جمهور، وفقاً لتأكيدات حمدى الصافى المدير الفنى للأهلى.

ويبدأ الدور الثانى بدورى سيدات الكرة الطائرة يوم 31 يناير الجارى بمواجهات قوية أيضا بين كل من سبورتنج مع الأهلى والطيران مع المقاولون العرب والشمس مع الزهور وسموحة مع هليوبوليس والجزيرة مع أصحاب الجياد والزمالك مع الصيد.

بينما تقام الجولة الثانية بالدور الثانى يوم 7 فبراير المقبل بلقاءات بين كل من الصيد مع سبورتنج وأصحاب الجياد مع الزمالك وهليوبوليس مع الجزيرة، والزهور مع سموحة، والمقاولون مع الشمس، والأهلى مع الطيران .

بينما يبدأ الدور الثانى بدورى الرجال يوم 7 فبراير القادم.