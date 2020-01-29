أول تعليق من مدرب نادي مصر بعد طرد 3 لاعبين أمام بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
علق عبدالناصر محمد المدير الفني لنادي مصر، على طرد 3 لاعبين من فريقه أمام بيراميدز ضمن الجولة الـ15 من مسابقة الدوري.
وأضاف عبدالناصر في تصريحات تليفزيونية لقناة اون سبورت عقب المباراة: "لا تعليق.. يا رب يكون الحكم طارق مجدي يكون مبسوط باللي عمله".
وخسر نادي مصر، أمام بيراميدز بهدفين مقابل هدف وحيد، بعدما تقدم في بداية المباراة بهدف مصطفى سلمطان في الدقيقة 33.
وتلقى اللاعبون الثلاثة أحمد يوسف، وإسلام صالح، وأحمد سعيد أوكا، بطاقات حمراء خلال أحداث المباراة.
ويقبع نادي مصر في المركز الأخير برصيد 11 نقطة، فيما رفع بيراميدز رصيده لـ26 نقطة في المركز الثالث متخطيا الزمالك بـ25 نقطة، مع أفضلية مواجهتين مؤجلتين للفريق الأبيض.
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