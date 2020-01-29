الهلال السوداني: مواقع التواصل الاجتماعي لا تمثلنا.. وسعداء باستقبال الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:



أكد محجوب عبد القادر مسئول العلاقات العامة في نادي الهلال السوداني أن ما يحدث على مواقع التواصل الاجتماعي من مشاحنات وفتن ضد جمهور الأهلي أمر لا يمثل ناديه.

ورحب محجوب في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط بأفراد بعثة النادي الأهلي الذين سبقوا بالفريق بالسفر إلى السودان (سيد عبد الحفيظ وسمير عدلي).

وأشار محجوب عبد القادر إلى أن النادي الأهلي سيحل ضيفاً على بيته في السودان، نافياً ما يتردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي من تهديد للبعثة والجماهير.

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وأضاف محجوب :"نادي الهلال يشعر بالسعادة لاستقبال فريق كبير بحجم النادي الأهلي"، مشيراً إلى استعداد إدارة ناديه لاستقبال الفريق بصورة تليق ببطل إفريقيا التاريخي.

وأنهى عبد القادر :"المباراة بين أحباء وادي النيل، الترتيبات الأمنية والداخلية تمت على أفضل ما يكون وبالتنسيق مع السفارة المصرية في الخرطوم".

ويتصدر الأهلي المجموعة الثانية في دوري أبطال إفريقيا برصيد 10 نقاط، بفارق نقطة عن النجم الساحلي والهلال السوداني، وذلك قبل صدام الفريق الأزرق في ملعبه بالجولة الختامية.