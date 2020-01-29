بيراميدز يخطف الفوز أمام نادي مصر "بـ8 لاعبين" ويتخطى الزمالك بجدول الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
حقق بيراميدز فوزًا على حساب نادي مصر، بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن الأسبوع الخامس عشر، من مسابقة الدوري.
تقدم نادي مصر في البداية عن طريق مصطفى سلطان في الدقيقة 33، ليرد نبيل عماد دونجا بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بالتعادل.
وفي الشوط الثاني، استغل بيراميدز النقص العددي بعد طرد أحمد يوسف لاعب مصر، ليسجل إسلام عيسى هدفا في الدقيقة 74.
ونال ثنائي نادي مصر أحمد سعيد أوكا، وإسلام صالح طردين، بعد الاعتراض على حكم المباراة.
ورفع بيراميدز رصيده لـ26 نقطة في المركز الثالث، متخطيا الزمالك الرابع بـ25، مع أفضلية مباراتين مؤجلتين للفريق الأبيض.
وبقي نادي مصر في مؤخرة جدول الترتيب برصيد 11 نقطة من 15 مباراة.
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