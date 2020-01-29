الزمالك يوقف سلسلة انتصارات الأهلي التاريخية بالطائرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام:

أوقف الزمالك سلسلة الأرقام القياسية لفريق الأهلي للكرة الطائرة عند الرقم 102 بعد الفوز عليه في قمة الدوري بنتيجة 3-1 في عدد الأشواط، في المباراة التي أقيمت بينهما على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وجاءت نتائج الأشواط لصالح الزمالك كالتالي :( 21-25، 25-19، 25-21، 25-16).

بهذه النتيجة توقف رصيد الاهلي عند النقطة الـ24 في المركز الثالث مؤقتا، بينما ارتفع رصيد الزمالك الى النقطة الـ26 ليتصدر ترتيب مسابقة الدوري.

ويتبقى للأهلي مباراة مؤجلة أمام طلائع الجيش في نهاية الدور الأول.