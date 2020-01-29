لحظة بلحظة.. ليفربول 1 - 0 وست هام .. صلاح يُسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة ـ مصطفى الجريتلي:
زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية لحظة بلحظة لأحداث مباراة وست هام ونظيره ليفربول في التاسعة و 45 دقيقة مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي.
ويدخل ليفربول اللقاء متصدرًا لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة، بينما يحتل وست هام المركز الـ 17 برصيد 23 نقطة.
وجاء تشكيل ليفربول:
حارس المرمى: أليسون.
خط الدفاع: ترينت أليكسندر أرنولد – فيرجيل فان دايك – جو جوميز – روبرتسون.
خط الوسط: هندرسون – جورجينو فينالدوم – أليكس تشامبرلين.
خط الهجوم: محمد صلاح – روبرتو فيرمينو – ديفوك أوريجي.
انطلاق المباراة:
مرور 15 دقيقة وسط سيطرة من قبل لاعبي ليفربول على الكرة ولكن لازال التعادل السلبي مستمرًا.
الدقيقة 23 شهدت أخطر فرصة لفريق ليفربول حين مرر محمد صلاح الكرة من داخل منطقة الجزاء لزميله روبرتسون الذي أهدرها بتمريرة عرضية بدلًا من تسديدها ولكنها لم تصل لأي لاعب.
في الدقيقة 33 حصل ليفربول على ركلة جزاء بعدم استلم أوريجي الكرة من فيرمينيو داخل منطقة الجزاء ولكن عرقله مدافع وست هام.
الدقيقة 34: الحكم يلجأ لتقنية VAR لمراجعة ركلة الجزاء ولكنه احتسبها في النهاية.
الدقيقة 35: محمد صلاح سدد ركلة الجزاء بنجاح في مرمى وست هام.
وصلنا للدقيقة 45 ولازال ليفربول متقدم بهدف نظيف سجله محمد صلاح
انتهاء الشوط الأول وانتظروا تغطية للشوط الثاني فور بدايته
انطلاق الشوط الثاني
الدقيقة 51 محمد صلاح صنع الهدف الثاني لليفربول الذي سجله تشامبرلين.
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