صلاح أساسيًا في تشكيل ليفربول أمام وست هام

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة ـ مصطفى الجريتلي: زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية لحظة بلحظة لأحداث مباراة وست هام ونظيره ليفربول ضمن منافسات الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي. ويدخل ليفربول اللقاء متصدرًا لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة، بينما يحتل وست هام المركز الـ 17 برصيد 23 نقطة. وجاء التشكيل كالتالي: وجاء تشكيل ليفربول:

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