الجونة يحقق فوزًا قاتلاً أمام المصري ويقترب من وسط الجدول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
حقق نادي الجونة فوزًا قاتلاً أمام المصري بهدفين لهدف، ضمن الأسبوع الـ15 من مسابقة الدوري.
أحزر هدفي الجونة أحمد ياسر ريان في الدقيقة 69، ليرد سعيدو سانبوري مسجلا هدف التعادل من ضربة جزاء في الدقيقة 72.
وسجل أكريم توفيق هدف الفوز في الوقت بدل الضائع، ليطلق بعدها حكم المباراة صافرة النهاية مباشرة.
ورفع الجونة رصيده لـ15 نقطة في المركز 12 من 15 مباراة، فيما توقف رصيد المصري عند 16 نقطة في المركز 11، ولكن من 13 مباراة.
وحقق الجونة أول فوز له منذ فوزه أمام طلائع الجيش بالأسبوع التاسع يوم 21 ديسمبر.
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