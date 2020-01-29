هدف Mohamed Salah | مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد بث مباشر في الدوري الإنجليزي الممتاز Premier League Liverpool

يلا شووت بلس، شاهد مباراة وست هام يونايتد ضد ليفربول الإنجليزي، ضمن مباريات الدوري الإنجليزي، YALLA SHOOT بث مباشر وست هام يستضيف ليفربول، بالبريميرليج.

كورة أونلاين حيث يستضيف ملعب لندن الأولمبي، مباراة نارية بين وست هام صاحب الأرض والجمهور ضد ليفربول الإنجليزي بقيادة المصري MOHAMED SALAH المحترف ضمن صفوفه، KORA ONLINE الريدز ضيفًا على وست هام بالجولة الرابعة والعشرين.

ويدخل ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب المدير الفني، المباراة طامحًا في تحقيق الانتصار والحفاظ على سجله خاليا من الهزيمة بالبريميرليج، كورة حصري حيث فاز الريدز

في 22 مواجهة وتعادل في واحدة فقط، KORA7ASRY ليفربول يسعى للهروب بالصدارة والاقتراب من لقب البريميرليج الغائب.

موعد مباراة وست هام ضد ليفربول بالبريميرليج

وتقام مباراة وست هام ضد ليفربول والمحترف في صفوفه المصري MOHAMED SALAH، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

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القنوات الناقلة لمباراة وست هام ضد ليفربول بالبريميرليج

كورة ستار وتُذاع مباراة وست هام ضد ليفربول، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية beIN SPORTS HD الناقل الحصري لمباريات البريميرليج، KORA STAR وست هام في مواجهة قوية ضد ليفربول بالدوري الإنجليزي.

الأسطورة حيث يدخل وست هام المباراة، أملًا في تحقيق المفاجأة والفوز على الريدز وسط أرضه وجمهوره، alostora وست هام يرغب في التقدم بجدول الترتيب.

كورة جول حيث يحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري برصيد 67 نقطة، بينما يحتل وست هام المركز السابع عشر برصيد 23 نقطة، KORA GOAL وست هام سمح لإيقاف انتصارات الريدز.

ويقدم لكم الوفد الرياضي متابعة مباراة وست هام ضد ليفربول الإنجليزي، عبر رابط كورة فور جول KORA4GOAL بالبريميرليج بدون تقطيع أو إعلانات.