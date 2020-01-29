يلا شوت salah| مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام في الدوري الانجليزي.. Live Kora

رابط مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر كورة ستار يلا شوت ليفربول بث مباشر ليفربول ووست هام اونلاين يوتيوب بدون تقطيع، حين يستضيف ملعب لندن الأولمبي مباراة قوية تجمع بين ليفربول وفريق وست هام، مساء اليوم الأربعاء الموافق 29 يناير 2020، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
موعد مباراة ليفربول ضد وست هام في الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة KORA LIVE:-
يقام اللقاء في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساء بتوقيت السعودية، والساعة الثانية غشر إلا ربع بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثامنة إلا ربع بتوقيت جرينتش، وتُذاع
بث مباشر مباراة ليفربول ضد وست هام في الدوري الإنجليزي الممتاز Kora goal:-
يمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول ضد وست هام في الدوري الإنجليزي، عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش ليفربول ضد وست هام،
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