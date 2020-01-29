كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر YALLAKORA يلا شوت بلس رابط ماتش ليفربول يلا كورة

يلتقى ليفربول فريق مع ست هام يونايتد على ملعب "لندن الأولمبي"، ضمن مؤجلات الجولة الـ18 من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويحتل الريدز صدارة جدول الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة وبفارق كبير عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي الذي يحتل المركز الثاني برصيد 51.

بينما فريق وست هام يونايتد فيحتل المركز السابع عشر في جدول ترتيب جدول المسابقة برصيد 23 نقطة، حيث لعب 24 مباراة حتى الآن فاز

في 7، وتعادل في 4، وخسر في 13.

جدير بالذكر أن هذه الجولة كانت مؤجلة نظراً لمشاركة ليفربول وقتها في بطولة كأس العالم للأندية التي توج بها في شهر ديسمبر الماضي.

وتواجد النجم المصرى محمد صلاح على رأس تشكيل ليفربول الأساسى للمواجهة أمام مضيفه وست هام يونايتد.

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وكانت المواجهة قد تم تأجيلها بسبب مشاركة ليفربول فى كأس العالم للأندية التى أقيمت فى قطر ديسمبر الماضى وتوج الريدز بلقبها.

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ويغيب عن ليفربول فى لقاء اليوم النجم السنغالى ساديو مانى بداعى الإصابة.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب البريميرليج برصيد 67 نقطة، بينما وست هام يونايتد فى المركز السابع عشر برصيد 23 نقطة.

وست هام ضد ليفربول



وجاء تشكيل الريدز الكامل للمباراة كالتالى:

حراسة المرمى: اليسون

خط الدفاع: الكسندر أرنولد - فان دايك - جوميز - روبرتسون

خط الوسط: فينالدوم - هندرسون - تشامبرلين

خط الهجوم: محمد صلاح - أوريجى - فيرمينو