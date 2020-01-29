توزيع الكؤوس والميداليات على الأبطال في ختام بطولة كأس مصر للكاراتيه التقليدي

اختتمت اليوم الأربعاء، منافسات بطولة كأس مصر للكاراتيه التقليدي، للأعمار السنية من 6 إلى 12 عاما، على الصالة المغطاة "TRACK" بألماظة والكيلو 4.5 والتي استمرت لمدة 3 أيام.

وأدار مسئولو الاتحاد المصري للكاراتيه التقليدي، برئاسة المستشار رامي المكاوي، رئيس الاتحاد واللواء جمال الطحلاوي، المدير التنفيذي البطولة بشكل رائع وتواجد جميع المسئولين وسط تنظيم بصورة ممتازة خلال المنافسات.

وشارك في البطولة 60 هيئة من جميع المحافظات، منها أندية ومراكز شباب وهيئات وأكاديميات خاصة،

كما يشارك في البطولة 45 حكما يديرون 1500 مسابقة يشارك فيها 1100 لاعب ولاعبة من مختلف الأعمار.وفي ختام البطولة تم تقديم كؤوس للأبطال وشهادات تقدير وميداليات للفائزين، بحضور المستشار رامي المكاوي رئيس الاتحاد واللواء جمال الطحلاوي المدير التنفيذى للاتحاد وعلي صبحي المدير المالي لاتحاد الكاراتيه التقليدي، كما تم تقديم كأس وشهادة للمركز الأول للأبطال في جميع المرحلة العمريةبنين وبنات.ويشرف على البطولة أحمد محمد أحمد رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكاراتية التقليدي ومدير البطولة إبراهيم المصري، كما تتابع سير فعاليات بطولة كأس مصر عدد من اللجان أهمها لجنة التنظيم ولجنة الاعتراضات ولجنة اتخذا القرار ولجنة تجهيز الملاعب والأدوات ولجنة التغذية والإعاشة.وكشف اللواء جمال الطحلاوي المدير التنفيذي للاتحاد المصري للكاراتيه التقليدي أن الاتحاد وفر أجواء من التأمين والحماية لجميع المشاركين من خلال تخصيص عربة إسعاف وطاقم طبي متخصص في إصابات الملاعب، كما تم التنبيه والتحذير من تناول أي مواد منشطة أو مساعدات أثناء البطولة وإلا سيتعرض اللاعب والهيئة للشطب.