رسميًا.. الجونة يضم إسلام طارق

أعلن نادي الجونة تعاقده رسميًا مع حارس المرمى إسلام طارق قادما من نادي طنطا بصفة نهائية خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. وحقق الجونة الفوز على المصري البورسعيدي بهدفين لهدف في مباراة اليوم ضمن الجولة 15 للدوري الممتاز. بهدفين لهدف في مباراة اليوم ضمن الجولة 15 للدوري الممتاز. تقدم فريق الجونة بهدف لأحمد ياسر ريان في الدقيقة 69 وتعادل للمصري البوركيني سعيدو سانبوري من ضربة جزاء في الدقيقة 72 ومع صافرة النهاية والدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع يسدد أكرم توفيق كرة قوية تسكن شباك المصري مسجلا هدف الفوز والنقاط الثلاثة الغالية. وتعادل للمصري البوركيني سعيدو سانبوري من ضربة جزاء في الدقيقة 72 ومع صافرة النهاية والدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع يسدد أكرم توفيق كرة قوية تسكن شباك المصري مسجلا هدف الفوز والنقاط الثلاثة الغالية.

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