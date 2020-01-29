رسميًا : مانشستر يونايتد يضم برونو فيرنانديز من سبورتينج لشبونة البرتغالي

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن تعاقده مع لاعب خط وسط فريق سبورتينج لشبونة البرتغالي “برونو فيرنانديز”، خلال فترة الميركاتو الشتوي الحالي.

وكان قد ارتبط اسم اللاعب البرتغالي بشكل كبير بفريق الشياطين الحمر في الميركاتو الصيفي الماضي، وفي الميركاتو الشتوي الحالي ايضًا.

ونشر الموقع الرسمي للنادي بيانًا صحفيًا بشأن التوصل لاتفاق مع النادي البرتغالي لإتمام الصفقة بشكل رسمي، واجتاز اللاعب الفحوصات الطبية، ووقع على العقود الرسمية مع “مانشستر يونايتد”.

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ولم يذكر النادي الإنجليزي تفاصيل العقد، أو مدة التعاقد، بالإضافة للمقابل المادي الذي حصل عليه النادي البرتغالي.

ولكن أشارت عدة تقارير إنجليزية إلى أن الصفقة قد كلفت نادي مانشستر يونايتد 68 مليون جنيه إسترليني.

يذكر ان برونو فيرنانديز قد شارك هذا الموسم مع الفريق البرتغالي في 22 مباراة، وساهم في إحراز 23 هدف حيث سجل 13، و صنع 10 بجميع المسابقات.