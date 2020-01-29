الميركاتو السعودي | النصر يعزز حراسة مرماه بحارس جديد

أعلن نادي النصر السعودي، اليوم الأربعاء، عن تعاقده مع أمين بخاري حارس مرمى المنتخب الأولمبي السعودي، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكر النادي عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” ، أن اللاعب وقع على عقد يمتد لمدة ثلاث سنوات، قادمًا من فريق اتحاد جدة.

ويشتمل عقد بخاري على بند يسمح له بالتجديد للفريق لموسمين إضافيين.

ويتصدر النصر ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 33 نقطة، بفارق نقطة عن ملاحقه الهلال صاحب المركز الثاني.

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